Россия уничтожает украинское зерно ценными ракетами

Россия использует свое лучшее оружие для ударов по украинским элеваторам и объектам инфраструктуры, заявили в Министерстве обороны Великобритании.

В заявлении говорится, что с тех пор, как 17 июля Россия окончательно вышла из черноморской зерновой инициативы, были уничтожены "тысячи тонн" зерна.

"Россия использует для поражения элеваторов и объектов инфраструктуры лучшее оружие, включая ракеты Х-22 - 5,5-тонные боеприпасы, изначально предназначенные для поражения авианосцев", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что уничтожение инфраструктуры и самого зерна привело к росту стоимости продовольствия в африканских странах, которые зависят от поставок из Украины.