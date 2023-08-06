Финляндия лишит нелегалов доступа к медицине

"Правительство хочет ограничить медицинские услуги для лиц без документов, то есть людей, находящихся в стране нелегально", - сказано в тексте сообщения пресс-службы ведомства.

Согласно информации, изменения коснутся, прежде всего, неэкстренной помощи, медосмотров и прививок.

По оценкам властей страны, сложно спрогнозировать экономические последствия такого ограничения.

Напомним, что власти Финляндии оценивают, что в стране на данный момент находится от трех до шести тысяч нелегальных мигрантов, в основном они проживают в столичной области.