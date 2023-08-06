Киев и Вашингтон обсудили усиление украинской ПВО

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил во время встречи с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном первоочередные оборонные потребности Украины, в частности, усиление украинской противовоздушной обороны для защиты портовой инфраструктуры юга Украины.

Разговор состоялся в рамках встречи по реализации Украинской формулы мира, состоявшейся 5–6 августа в Джидде (Королевство Саудовская Аравия) на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

Собеседники согласовали совместные действия в контексте реализации Формулы мира и подготовки к Глобальному саммиту мира. Состоялся обмен мнениями по итогам Вильнюсского саммита НАТО и дальнейшим шагам на пути к интеграции Украины в Альянс.

Ермак положительно оценил начало переговоров с США по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.