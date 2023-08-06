Китай дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине. Об этом в понедельник, 7 августа, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Собеседники издания приветствовали «конструктивное» участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии, посвященных украинской Формуле мира. Один европейский дипломат сказал, что Китай «выглядит конструктивным» и «стремится показать, что он не Россия». «Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной», - подчеркнул он.

Другой европейский чиновник рассказал, что Китай «принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне».

Встреча, которая проходила на уровне советников по национальной безопасности, ожидаемо завершилась без конкретных сдвигов, отмечает FT. Но присутствие Пекина, ранее отказавшегося участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, было воспринято как перелом в сторону Киева и оказалось в центре внимания участников мероприятия.

Официальный Пекин эту встречу пока не прокомментировал.

В заявлении, опубликованном 6 августа Саудовской Аравией, говорится, что участники переговоров «согласились с важностью продолжения международных консультаций и обмена мнениями с целью выработки общей позиции, которая проложит путь к миру». При этом, по словам одного из собеседников FT, все делегаты выразили «широкую поддержку» идее о том, что в основе любого мирного соглашения должен лежать принцип уважения территориальной целостности и суверенитета Украины.