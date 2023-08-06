Гендиректор корпорации Meta Марк Цукерберг заявил, что готов к поединку с владельцем компании X (ранее Twitter) Илоном Маском. Об этом он написал в соцсети Threads, сообщает NBC News.

Цукерберг добавил, что предложил Маску провести бой 26 августа, но не получил подтверждения.

В свою очередь, Маск объявил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X, а все вырученные за это средства перечислят ветеранам.

Ранее Маск и Цукерберг обменялись репликами в соцсетях, выразив готовность провести очный поединок.