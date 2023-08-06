Ильхам Алиев приехал в Газах добавлены фото; обновлено 10:35
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Газах принял участие в открытии мебельной фабрики Venzana.
Глава государства также принял участие в открытии автодороги Гянджа - Газахбейли общей протяженностью 102 километра, реконструированной в рамках «Проекта расширения до четырех полос участка Гянджа - Газах - государственная граница с Грузией (130,15 км) магистральной автомобильной дороги Баку - Газах - государственная граница с Грузией».
* * * 09:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Газахский район ознакомился с условиями, созданными в Газахской учительской семинарии Газахского центра Университета АДА.
Кроме того, глава государства принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем водоснабжения и канализации города Газах.
* * * 09:26
В понедельник, 7 августа, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район.
Согласно сообщению официального сайта главы государства, Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
После глава государства принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Гарапапаг - Чайлы.
Затем президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в гарнизонном комплексе отдельной пограничной дивизии Пограничных войск Госпогранслужбы «Газах».