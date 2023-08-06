Десять человек погибли и 13 пострадали в результате аварии, произошедшей на трассе Душанбе — Куляб — Хорог в Таджикистане, сообщает портал «Азия-Плюс».

Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в дома. Водитель грузового автомобиля скончался сразу на месте ДТП. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, в трагедии погибли 10 человек, еще 13 граждан, получив различные травмы, госпитализированы. Среди погибших - три женщины - жительницы домов, в которые въехал грузовик. Остальные семеро - водители машин, протараненных грузовиком. Пятеро из пострадавших находятся в реанимации, состояние их тяжелое. Двое из них, как сообщалось ранее, от госпитализации отказались.

КЧС сообщает, что в результате аварии серьезно повреждены 7 транспортных средств и 3 жилых дома граждан. Проводится расследование инцидента.

По данным МВД Таджикистана, у грузовика отказала тормозная система. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По поручению президента страны Эмомали Рахмона на место происшествия выехали министр внутренних дел и министр здравоохранения.