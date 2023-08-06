Пожар в Кызылагачском заповеднике потушили

В результате необходимых мер, проведенных силами МЧС, пожар в Национальном парке Кызылагадж в Нефтчалинском районе полностью потушен, несмотря на болотистые места и ветреную погоду. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно сообщению, в результате пожара сгорело около 200 гектаров кустарников и травы. Большая часть национального парка была защищена от пожара.

В тушении пожара принимали участие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и два вертолета авиационного отряда, сотрудники лесохозяйственного центра Министерства экологии и природных ресурсов, соответствующие силы местной Исполнительной власти.