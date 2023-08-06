Нигер закрыл небо. ЭКОВАС отложило спецоперацию

«Столкнувшись с угрозой интервенции, которая становится все более очевидной благодаря подготовке соседних стран, воздушное пространство Нигера закрыто... для всех самолетов до дальнейшего уведомления», - цитирует телеканал заявление нигерских военных.

По данным телеканала, мятежники предупредили, что любая попытка нарушить воздушное пространство встретит «энергичный и немедленный ответ».

В то же время МИД Франции сообщил, что Париж приостанавливает помощь Буркина-Фасо, поддержавшей мятежников в Нигере.

Ранее Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов. Более того, их власти предупредили, что воспримут как объявление им войны любую иностранную военную интервенцию в Нигере.

Также стало известно, что страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) отложили военное вмешательство в переворот в Нигере, так как им было недостаточно времени на подготовку, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран сообщества.

«На данный момент нам нужно наращивать численность наших подразделений, прежде чем принимать участие в такой военной акции. Успех любой военной акции зависит от хорошей подготовки», — сказал источник WSJ.

В ЭКОВАС входят 15 стран: Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Лионе, Того.

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.