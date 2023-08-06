Аналитики американского Института изучения войны (ISW) называют удары ВСУ по мостам на подконтрольной России территории «частью украинской кампании по перекрытию» для создания решающих контрнаступательных операций.

В обзоре отмечают, что украинские войска нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам вдоль критически важных российских наземных линий связи, соединяющих захваченный Крым и захваченную Херсонскую область.

Это значительно увеличивает маршрут российских войск, вынуждая двигаться с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные пути.

При этом российские источники утверждают, что украинские силы использовали крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения обоих ударов, хотя ISW не располагает данными в пользу подтверждения российских заявлений.

Аналитики указывают, что удары Сил обороны по мостам на критически важных российских направлениях являются частью украинской кампании по перекрытию линий связи, направленной на создание условий для будущих решающих контрнаступательных операций.

В отчете также отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта 6 августа.