Эрдоган предложит Путину остановить огонь в Украине

«[Президент Турции Эрдоган] предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших <...> Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров», — поделился источник.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время запланированной на август встречи может предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину посредничество для возобновления мирных переговоров по Украине и прекращения огня. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

В администрации Эрдогана добавили, что турецкий президент сегодня является одним из немногих лидеров, чьим доверием пользуются президенты России и Украины.

В то же время турецкая проправительственная газета Hurriyet со ссылкой на свои источники сообщает, что визит в Турцию президента России Владимира Путина ожидается в последнюю неделю августа.

По ее данным, в повестке переговоров российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будут вопросы возобновления зерновой сделки, двусторонние связи, отношения между Турцией, Азербайджаном и Арменией, Зангезурский коридор, а также нормализация отношений между Турцией и Сирией.

2 августа президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. 4 августа Эрдоган сообщил журналистам о возможности визита Путина в Турцию. По его словам, точная дата визита пока не определена и будет согласована по дипломатическим каналам.