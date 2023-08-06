Армян из России объявили в розыск: подозревают в убийстве «вагнеровцев»

В ночь с 4 на 5 августа в Туапсинском районе возле поселка Дедеркой произошло нападение на троих мужчин. В результате инцидента двое мужчин в возрасте 41 и 38 лет были найдены мертвыми у реки Дедеркой. Третий, 21-летний парень, получив ранения, смог скрыться. В настоящее время он находится в больнице. Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, после инцидента в розыск объявили четверых граждан России. Среди подозреваемых в совершении этого преступления: Устян Карен, Тулумджян Вартан, Экзарян Альберт и Туркменян Артём.