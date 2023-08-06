Аресты граждан Израиля в Турции

Гражданин Израиля был арестован в аэропорту Антальи по подозрению в краже из музея старинного колокола.

Израильтянин утверждает, что купил артефакт и имеет квитанцию об этом. Однако полиция считает квитанцию фальшивой. Если израильтянина признают виновным в краже, ему будет грозить тюремное заключение сроком до 5 лет. По сообщениям израильских СМИ, в воскресенье вечером он был допрошен турецкими официальными лицами.

В прошлом месяце девять израильтян были арестованы при приземлении в Стамбуле, после того как стюардесса самолета, на котором они прилетели из Израиля, пожаловалась на сексуальные домогательства. Среди задержанных были двое молодых людей из Сдерота и семеро из бедуинского Рахата.

В 2021 году арест израильской пары Натали и Морди Окнин, которых обвинили в шпионаже после того, как они сфотографировали дворец президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, едва не вызвал дипломатический кризис между Турцией и Израилем. Пара была освобождена после вмешательства президента Ицхака Герцога.