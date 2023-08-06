В Саудовской Аравии азербайджанцам начнут выдавать электронные визы

Граждане Азербайджана смогут получить электронную визу во время визита в Саудовскую Аравию. О решении, принятом королевством, сообщает Arab News.

Органы Саудовской Аравии приняли решение, согласно которому восемь стран (Албания, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Мальдивы, ЮАР, Таджикистан и Узбекистан) смогут получить визы в электронном виде.

Граждане этих стран смогут подать заявление на получение гостевой визы в электронном виде или по прибытии в один из аэропортов королевства.

«Расширяя возможность получения электронных виз для еще 8 новых стран, Саудовская Аравия делает очередной шаг вперед, открывая свои двери миру и предлагая более легкий и упрощенный опыт путешествий для всех посетителей королевства», – сообщил министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатиб.