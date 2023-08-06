Израиль уничтожил военные объекты иранских прокси в Сирии

Как сообщает сирийское агентство SANA, удар был нанесен около 02:20 со стороны Голанских высот. Были активированы системы ПВО. Источник в сирийской армии рассказал SANA, что часть ракет удалось перехватить. Но остальные достигли цели. Помимо погибших, есть еще четверо раненых. Ущерб нанесен инфраструктуре атакованного объекта.

Четверо солдат погибли в ночь на понедельник, 7 августа, в результате удара с воздуха, который был нанесен по объектам в районе Дамаска.

В то же время базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате израильского авиаудара по целям около Дамаска были убиты не менее шести человек (в их числе четверо военнослужащих армии Сирии), не менее семи получили ранения (в их числе четверо военнослужащих армии Сирии). По данным SOHR, были атакованы склады вооружений и военные объекты, принадлежащие иранским ополченцам, в районе международного аэропорта Дамаска, в районе аэропорта Димас и в районе Аль-Касуа, к западу от Дамаска. Склады оружия и боеприпасов в указанных районах уничтожены.

Телеграм-канал Abu Ali Express приводит данные источников, связанных с сирийской оппозицией, согласно которым были атакованы военные объекты между районом Сайд-Найя и деревней Мниин (к северу от Дамаска), а также склады боеприпасов сирийской армии, расположенные непосредственно в Мниине, которыми пользовались проиранские ополченцы. Сообщается, что одна из ракет сирийской ПВО взорвалась недалеко от израильско-сирийской границы в районе населенного пункта Дурин (примерно в 15 км от границы Израиля).

Власти Израиля, как правило, не комментируют сообщения об израильских ударах по целям в Сирии.