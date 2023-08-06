Ильхам Алиев в Шамкире добавлено фото
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район.
Как сообщает официальный сайт президента, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в городе Шамкир.
В Шамкире президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии нового здания полной средней школы-лицея с естественным и гуманитарным уклоном имени Мухаммеда Физули.
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