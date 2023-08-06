Хакан Фидан о внимании Турции к TANAP и Срединному коридору

Турция будет уделять приоритетное внимание таким проектам, как TANAP и Срединный коридор. Как передает TRT Haber, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во время выступления на церемонии открытия 14-й конференции послов в Анкаре.

«Мы будем развивать наши торговые и экономические отношения со всеми регионами. Мы будем укреплять нашу центральную позицию в вопросах энергетики и транспорта. Приоритетное внимание уделим контекстуальным проектам, таким как TANAP и Срединный коридор, пересекающий Каспий», — заявил турецкий министр.