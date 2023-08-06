Гражданин Армении пытался вывезти из России в Турцию 2-килограммовую золотую цепь

Цепь из чистого золота за 9 млн рублей весом почти 2 кг пытался вывезти из России в Турцию гражданин Армении. Российские телеграм-каналы пишут, что мужчина надел ее на шею, спрятал под теплой одеждой, но спалился из-за собственного волнения.

Согласно информации, сотрудники Внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию. Он пытался спрятать на себе цепь, которой позавидует любой рэпер: соединенные между собой шайбы, на 99,9% состоящие из золота 999-й пробы.

Возбуждено уголовное дело за контрабанду, мужчине грозит до семи лет.