Ильхам Алиев на открытии Карабахского регионального центра DOST добавлено фото; обновлено 13:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Бардинский район принял участие в открытии Карабахского регионального центра DOST Министерства труда и социальной защиты населения и Карабахского регионального центра профессиональной подготовки в Барде.
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Бардинский район.
Согласно официальному сайту президента, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в городе Барда.