Успешным результатом запомнились выступления азербайджанских гребцов на XXXI летней Универсиаде студентов в китайском городе Чэнду.

Бахман Насири, заняв первое место в квалификационном и полуфинальном этапах в одиночных соревнованиях по академической гребле на дистанции 2000 метров, завоевал право выступить в финале А.

Азербайджанский спортсмен боролся за чемпионство до последнего момента. В итоге победители были определены по фотофинишу. Бахман Насири занял третье место, уступив с небольшим отрывом.

Зия Мамедзаде показал третий результат в финале B.