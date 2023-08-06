Пакистан отказался от совместного газопровода с Ираном

Пакистан сообщил Ирану о невозможности строительства своего участка магистрального газопровода «Мир» с этой страной из-за возникших форс-мажорных обстоятельств. Об этом заявил в Национальном собрании (нижняя палата парламента) государственный министр нефти Мусадик Малик.

«Пакистан направил Ирану уведомление о форс-мажорных обстоятельствах и оправдательных обстоятельствах, в результате которых он приостанавливает выполнение своих обязательств по строительству газопровода, - цитирует госминистра газета Dawn. - Строительство газопровода может возобновиться только после снятия международных санкций в отношении Тегерана».

Комментируя заявление чиновника, издание отмечает, что Пакистан тем самым признал свою неспособность продолжать выполнение этого совместного трансграничного энергопроекта с Ираном до тех пор, пока остаются в силе санкции Вашингтона в отношении Тегерана или до получения разрешения от Вашингтона на завершение строительства газопровода.

Ранее Тегеран угрожал выдвижением в международном арбитраже иска к Исламабаду в $18 млрд за невыполнение своих обязательств по этому проекту.

Пакистанская государственная компания Interstate Gas Systems и иранская Iranian Gas Company подписали соглашение о строительстве газопровода еще в 2009 году. По его условиям, Пакистан обязался построить свой участок газопровода протяженностью 800 км к январю 2015 года, но его возведение к настоящему времени так и не закончилось, в то время как иранский участок до границы с Пакистаном давно построен и готов к эксплуатации. По первоначальному проекту газопровод «Мир» общей протяженностью 2,7 тыс. км и стоимостью в $1,5 млрд должен был протянуться из Ирана через территорию Пакистана в Индию. Начало его эксплуатации намечалось на 2014 год. Однако строительство затянулось после того, как Индия отказалась от участия в проекте ввиду больших рисков, ссылаясь на проблемы с обеспечением безопасности газопровода на пакистанском участке. Иранская часть газопровода «Мир» проложена от газового месторождения в районе Эселуйе вдоль побережья Персидского и Оманского заливов до границы с Пакистаном. В этой стране газопровод должен пройти через морской порт Гвадар, откуда газ по нему должен доставляться потребителям в центральные районы. Пропускная способность газопровода по проекту составляет 21,5 млн куб. м природного газа в сутки.