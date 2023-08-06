Хакан Фидан о нормализации отношений Баку и Анкары с Ереваном

Процесс поиска компромиссов и нормализации на Ближнем Востоке и Южном Кавказе ускорился. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на церемонии открытия «14-й конференции послов» в Анкаре, передает CNN Türk.

«Для обеспечения стабильности, благополучия и безопасности на Южном Кавказе, а также для нормализации турецко-армянских и азербайджано-армянских отношений важно, чтобы оба процесса продвигались параллельно», — отметил он.