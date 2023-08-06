Суд вновь отказал Губаду Ибадоглу
Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на решение суда первой инстанции не отпускать председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу под домашний арест.
Суд счел жалобу необоснованной, Ибадоглу останется под арестом.
Отметим, что Наримановским районным судом в отношении Губада Ибадоглу избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней. Ему предъявлено обвинение 204.3.1 (изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или иностранной валюты, либо ценных бумаг в иностранной валюте организованной группой) УК Азербайджана.