Тамилла Алиева, собкор 13:20

Благодаря целенаправленной политике президента Ильхама Алиева во всех сферах экономики и обществе страны, в том числе в системе здравоохранения и в фармацевтической промышленности, произошли последовательные реформы. Как часть этих реформ, в настоящее время реализуется стратегия по строительству в Азербайджане современных фармацевтических заводов, главная цель которых – в кратчайшие сроки наладить отечественное производство лекарственных средств и продолжить обеспечение населения по более доступным ценам эффективными препаратами. Также это является способом наладить импортозамещение, которое может сократить нагрузку на валютные ресурсы страны. В соответствии с поставленной задачей успешно реализуется проект первого фармацевтического завода в Азербайджане Scandens Pharmaceutical Industries Ltd., находящегося в данное время на стадии завершения строительства.

На первом этапе Scandens Pharmaceutical Industries Ltd. будет производить более 90 наименований твердых лекарственных форм в виде таблеток, капсул и гранул. Также запланировано производство стерильных растворов – инфузионных и инъекционных препаратов в ампулах и флаконах и глазных капель. На втором и третьем этапе планируется выпуск антибиотиков и онкологических препаратов. На заводе будет осуществляться полный цикл производства лекарственных средств от первичного сырья до готовой продукции. Использование самого современного высокотехнологичного оборудования известных мировых производителей, таких как Bosh-Syntegon, Uhlmann, Fette, Glatt, Fläktgroup, Stilmass и других, позволит осуществлять выпуск лекарственных препаратов в Азербайджане в полном соответствии с международными стандартами WHO GMP и Eu GMP. В будущем завод Scandens Pharmaceutical Industries Ltd. обеспечит работой более 200 высококвалифицированных специалистов. 31 июля 2023 года произошло историческое событие в фармацевтической индустрии Азербайджана. В городе Будапеште было заключено соглашение между компанией Scandens Pharmaceutical Industries Ltd. и фармацевтической компанией Gedeon Richter, которая является одной из старейших Европейских компаний с 125-летней историей, о совместном производстве препаратов Gedeon Richter в Азербайджане на производственной площадке Scandens Pharmaceutical Industries Ltd.