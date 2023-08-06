Россия пыталась ударить «Кинжалом» по правительственному кварталу Киева

В ответ на атаку дронов по Кремлю Россия пыталась поразить «Кинжалом» правительственный квартал Киева, пишет The Times.

По данным издания, произошло это 4 мая, на следующий день после атаки Москвы. Российский МиГ-31 взлетел с авиабазы Саваслейка, и «пилот получил приказ отомстить».

Ракета была выпущена и, чтобы ее сбить, были считанные минуты. Это удалось сделать с помощью ЗРК Patriot.

«У нас есть планшет для контроля воздушной ситуации, и когда есть приближающаяся баллистическая ракета, компьютер немедленно это регистрирует и рисует зону, которую она должна поразить. Он вычислил цель на основе траектории. Система нарисовала круг с центром над Майданом — целились точно в правительственный квартал», — рассказал изданию о той атаке подполковник киевской ПВО.