Ульвия Худиева, собкор 13:30

Индия, основной поставщик риса в мире, ввела ограничения на экспорт белого зерна. Ее примеру последовали Пакистан, ОАЭ и Россия, что обострило ситуацию на мировом рынке. Так, в июне цена на данный продукт побила все рекорды и поднялась до отметки в 496 долларов за тонну. Для сравнения: в июне прошлого года эта цифра составляла 428 долларов. Международное рейтинговое агентство Fitch Solutions объявило, что в этом году глобальный рынок риса будет испытывать самый большой дефицит за последние 20 лет. Эксперты считают, что снижение урожайности произошло из-за наводнений, муссонных дождей, глобального потепления. При этом война в Украине повысила спрос на данный продукт.

Что касается Азербайджана, то здесь спрос на жемчужное зерно в основном покрывается за счет импорта. Уровень самообеспеченности страны рисом не превышает 20 процентов. По информации Государственного таможенного комитета, в первой половине текущего года в Азербайджан было ввезено 36 тысяч 430 тонн риса на сумму 32 миллиона 506 тысяч долларов. Средняя импортная цена 1 тонны составила 892 доллара, что означает увеличение на 50 долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном Азербайджан завозит рис из Индии, следующими по объемам закупок являются Казахстан, Россия, Таиланд, Пакистан и другие страны. По данным Госкомстата, 1 килограмм импортного длиннозерного риса в июне стоил 4,06 маната, а 1 килограмм местного длиннозерного риса – 5,30 маната. Эксперты считают, что ввиду описанных трудностей в ближайшие месяцы будет наблюдаться ощутимый рост цен. В беседе с haqqin.az этот прогноз подтвердили производители. По словам астаринских фермеров, в прошлом году они продавали рис по 3-5 манатов в зависимости от сорта. Но сегодня эти цены уже нерентабельны. Фирдовси Махмудов, председатель муниципалитета села Артупп Астаринского района, сообщил, что в селах, входящих в их административную территорию, засеяно 50 гектаров земли, а урожайность составит 35-40 центнеров. В прошлом году многие фермеры жаловались на трудности с доставкой семян из Ирана. Махмудов сказал, что в этом году таких сложностей не было, но расходы выросли. Араз Мамедов, фермер из Ленкорани, сказал, что к концу месяца будет известна цена продажи, и вполне вероятно, что она окажется довольно высокой.