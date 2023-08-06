Самый большой дефицит риса за 20 лет. Что делать Азербайджану? главный вопрос
Индия, основной поставщик риса в мире, ввела ограничения на экспорт белого зерна. Ее примеру последовали Пакистан, ОАЭ и Россия, что обострило ситуацию на мировом рынке. Так, в июне цена на данный продукт побила все рекорды и поднялась до отметки в 496 долларов за тонну. Для сравнения: в июне прошлого года эта цифра составляла 428 долларов.
Международное рейтинговое агентство Fitch Solutions объявило, что в этом году глобальный рынок риса будет испытывать самый большой дефицит за последние 20 лет. Эксперты считают, что снижение урожайности произошло из-за наводнений, муссонных дождей, глобального потепления. При этом война в Украине повысила спрос на данный продукт.
Что касается Азербайджана, то здесь спрос на жемчужное зерно в основном покрывается за счет импорта. Уровень самообеспеченности страны рисом не превышает 20 процентов. По информации Государственного таможенного комитета, в первой половине текущего года в Азербайджан было ввезено 36 тысяч 430 тонн риса на сумму 32 миллиона 506 тысяч долларов. Средняя импортная цена 1 тонны составила 892 доллара, что означает увеличение на 50 долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном Азербайджан завозит рис из Индии, следующими по объемам закупок являются Казахстан, Россия, Таиланд, Пакистан и другие страны. По данным Госкомстата, 1 килограмм импортного длиннозерного риса в июне стоил 4,06 маната, а 1 килограмм местного длиннозерного риса – 5,30 маната.
Эксперты считают, что ввиду описанных трудностей в ближайшие месяцы будет наблюдаться ощутимый рост цен. В беседе с haqqin.az этот прогноз подтвердили производители.
По словам астаринских фермеров, в прошлом году они продавали рис по 3-5 манатов в зависимости от сорта. Но сегодня эти цены уже нерентабельны. Фирдовси Махмудов, председатель муниципалитета села Артупп Астаринского района, сообщил, что в селах, входящих в их административную территорию, засеяно 50 гектаров земли, а урожайность составит 35-40 центнеров. В прошлом году многие фермеры жаловались на трудности с доставкой семян из Ирана. Махмудов сказал, что в этом году таких сложностей не было, но расходы выросли.
Араз Мамедов, фермер из Ленкорани, сказал, что к концу месяца будет известна цена продажи, и вполне вероятно, что она окажется довольно высокой.
Фермеры из Зардаба сообщили, что столкнулись с трудностями при орошении посадок. В первую очередь, вода была направлена на зерновые и хлопковые поля, так что остальным производителям ее не попросту не хватило. Однако рис - такое растение, которое требует, чтобы дно всегда было влажным. Поэтому на хорошую урожайность здесь не рассчитывают. В связи с этим в нынешнем году ожидается подорожание отечественного риса на 20-30 процентов.
По данным Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства, в прошлом году площадь посевов риса в Азербайджане составляла 3,1 тысячи гектаров, а производство риса увеличилось на 8,4 процента по сравнению с 2021 годом, достигнув 11,6 тысячи тонн. В 2021-2022 годах оптовые цены на 1 килограмм риса колебались в пределах 1,87-2,83 маната. При этом в прошлом году импорт риса увеличился на 7,4 процента по сравнению с предыдущим годом и достиг 50,2 тысячи тонн.
По словам директора Центра аграрных исследований Фирдовси Фикретзаде, сокращение производства из-за стихийных бедствий в Индии всколыхнуло весь мировой рынок, который в значительной степени пострадал на фоне нехватки превалирования спроса над предложением.
«Это коснулось и нашего региона. Россия, являющаяся крупным экспортером круглого риса, также ввела ограничения на его продажу до 31 декабря текущего года. Это решение окажет негативное влияние на внутренний рынок Азербайджана, потому что потребность страны в рисе в основном покрывается за счет импорта», - сказал Фикретзаде.
Директор центра отметил, что несмотря на повышение цен, реального дефицита белого зерна все же не ожидается. Азербайджан продолжит покупать данный продукт в других странах.
Экономист-эксперт Халид Керимли сказал, что потрясения на зерновом рынке начались после решения Индии, на которую приходится 40 процентов мирового экспорта риса и 70-80 процентов импорта риса в Азербайджан.
«Производство риса в Индии сократилось из-за природных условий, а цена выросла на 3 процента. В итоге правительство этой страны ввело ограничения на экспорт, чтобы сдержать рост цен, – отметил эксперт. – Отрицательная сторона вопроса заключается в том, что на данный момент зерновой коридор в Украине также закрыт, а цены на рис, пшеницу, гречку и кукурузу растут в геометрической прогрессии. В целом за год наблюдается 12-процентный рост цен на рис», — подытожил Керимли.