Свыше четверти миллиона: Генштаб ВСУ о потерях России в войне

За последние сутки в войне с Украиной погибли 540 российских военнослужащих, в результате чего общее число погибших достигло 250 240 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Если эта цифра верна, то получается, что в среднем за каждый день войны погибает 472 российских солдата.

Российские власти не приводят официальное число потерь в войне, в последний раз цифры назывались в сентябре прошлого года. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в военных действиях в Украине погибли 5937 человек.

6 июня этого года он заявил, что за последние три дня, с начала украинского наступления, при отражении атак с российской стороны погиб 71 военнослужащий, еще 210 получили ранения. Украинские потери он тогда оценивал в 3,7 тыс. человек.