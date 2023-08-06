Жаля Агазаде, Гусейн Магеррамов 13:46

Водный канал, проходящий через село Мамедли Сабунчинского района Баку, превратился в сточную канаву из-за бытовых отходов, навоза и сброшенных в него туш животных. На прошлой неделе местные жители сообщили haqqin.az, что канал, расположенный поблизости от Məmmədli mal bazarı, превратился в мусорную свалку и теперь является источником опасности. Haqqin.az решил изучить ситуацию на месте. Дорогу долго искать не пришлось, достаточно было следовать за постоянно усиливавшимся отвратительным запахом. Вонь стояла неимоверная. Канал, больше похожий на болото из фильма ужасов, оказался забит отходами. Здесь были и туши овец, и горы навоза, и «островки» бытовых отходов. Местность патрулировали стаи бродячих собак. Ни одного мусорного бака поблизости мы так и не увидели.

Прямо на месте мы поговорили с продавцом домашней птицы. Он рассказал, что не знает, кто загрязняет канал, а на дальнейшие вопросы отвечать отказался. Водитель такси, сидевший в машине неподалеку, пожаловался на то, что работать в этом районе очень неприятно: от удушающего зловония не спасают закрытые окна автомобиля и включенный кондиционер. И решительно непонятно, чем дышат жители близлежащих домов. В ответ на запросы haqqin.az чиновники начали, как водится, перекладывать вину друг на друга. В Исполнительной власти Сабунчинского района haqqin.az сообщили, что хотя указанная местность является их административной территорией, управление ею находится в ведении Исполнительной власти Апшеронского района. «Это не канал, а дренажная линия, она создана с целью регулирования уровня воды в озере Забрат. Находится эта линия на балансе ООО «Мелиорация и водное хозяйство». Несмотря на это, уборкой территории вынуждены заниматься представители исполнительной власти», – отметили в госструктуре.

«Продуктовый рынок на этой территории уже долгие годы работает нелегально. По этому поводу мы неоднократно обращались во многие государственные органы, в том числе в правоохранительные. Дренажную линию загрязняют продавцы скота. У муниципалитета нет оборудования для надлежащей уборки, нам требуется техническое оснащение», — сказал зампредседателя сельского муниципалитета Сабухи Мамедли. По его словам, в злополучную дренажную линию сливаются сточные воды построенных поблизости зданий, а существует она еще со времен Советского Союза. Сотрудник Апшеронского управления ирригационных систем Рамиль Ибадов заявил, что очистка канала производится регулярно, а в сложившейся ситуации виноваты недобросовестные граждане. «Пользуясь случаем, обращаемся к гражданам с просьбой не бросать мусор куда попало», — добавил он. В Госслужбе экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов haqqin.az сообщили, что поступившие жалобы были расследованы на месте, и факт загрязнения канала подтвердился. Сотрудник службы Вагиф Джавадов сообщил, что в ходе следствия было установлено: мусор выбрасывал мясник Сахиль Шихмамедов, житель Сабунчинского района.