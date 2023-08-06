Европейцам от России одни убытки

Крупнейшие европейские компании потеряли от своей деятельности в России более 100 млрд евро с начала войны в Украине, подсчитала Financial Times, изучив годовые отчеты 600 европейских групп и финансовую отчетность за 2023 год.

По данным FT, 176 из 600 компаний зафиксировали обесценение активов, расходы, связанные с курсовой разницей, и другие единовременные расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий.

Этот показатель не включает в себя косвенные макроэкономические последствия войны, такие как рост цен на энергоносители и сырьевые товары. Более половины потерь прибыли приходятся на группы компаний энергетического и коммунального сектора. При этом в тексте отмечается, что вторжение РФ в Украину привело к росту прибыли нефтегазовых и оборонных компаний.

По мнению аналитиков FT, решение Москвы о захвате предприятий в РФ импортеров газа Fortum и Uniper, а также экспроприация Danone и Carlsberg в прошлом месяце указывают на то, что впереди у компаний из ЕС еще больше потерь.

По данным Киевской школы экономики, сейчас в России продолжают работать более половины из 1871 европейского предприятия, находившегося в России до войны. Среди европейских компаний, по-прежнему присутствующих в России, — итальянский UniCredit, австрийский Raiffeisen, швейцарская Nestle и британская Unilever.

Наиболее тяжелые издержки и риски, связанные с выводом активов, сосредоточены в нескольких секторах. Так, наибольшие расходы приходятся на нефтегазовые группы, где только три компании — BP, Shell и TotalEnergies — сообщили о совокупных потерях в размере 40,6 млрд евро. Однако убытки были значительно перевешены ростом цен на нефть и газ, благодаря чему эти группы в прошлом году получили совокупную прибыль около 95 млрд евро.

Прямой удар по акциям коммунальных предприятий составил 14,7 млрд евро, а убытки промышленных компаний, в том числе автопроизводителей, — 13,6 млрд евро. Финансовые компании, включая банки, страховщиков и инвестиционные фирмы, зафиксировали 17,5 млрд евро потерь.

Отдельно в числе компаний, понесших убытки в РФ, указан Райффайзен, остающийся крупнейшим западным банком в стране. Банк заявил, что рассматривает возможность продажи своего российского подразделения, которое он оценивает в 1 млрд евро. UniCredit, пообещавший найти покупателя на свой российский бизнес, понес убытки в размере 1,3 млрд евро, а итальянский банк Intesa Sanpaolo — 1,4 млрд евро.