Иран отрицает поставки беспилотников России: «Виноват Запад»

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан отверг утверждения о поставках иранских беспилотников России, отметив при этом, что именно предоставление Западом оружия Украине приводит к углублению конфликта и дальнейшим разрушениям. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Токио, где у него запланированы переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаяси, передает ТАСС.

«[Во время] конфликта в Украине мы никогда не поставляли иранские беспилотники или оружие России», — привел его слова телеканал NHK. «Именно поставки оружия Европой и Америкой приводят к дальнейшим разрушениям и бойне», — добавил он.

Вместе с тем глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия является для Ирана «важной соседней страной». «У нас есть отношения сотрудничества с Россией в различных областях, включая торговлю, экономику и туризм», — подчеркнул он.

Напомним, что Киев неоднократно обвинял Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Россия обвинения в использовании иранского оружия упорно отвергает.

Из-за обвинений поставок дронов России Украина лишила посла Ирана аккредитации и сократила численность дипломатического персонала иранского посольства в Киеве.