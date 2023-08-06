Российская оборонная промышленность продолжает получать сырье для производства титана из Украины. Данные, полученные РБК-Украина от инсайдеров, работающих в титановой отрасли, подтверждают, что значительная часть экспортируемого из Украины титанового сырья через посредников попадает в РФ.

Украина обладает большими запасами титановых руд. По подсчетам государственной Объединенной горно-химической компании, 20% всех мировых запасов этого сырья сосредоточено именно в Украине. Металлический титан и изделия из него Украина практически не производит. На экспорт идет концентрат, из которого в других странах уже производится готовая продукция.

Издание отмечает, что экспорт титановых концентратов продолжается во время войны. С июля прошлого года по апрель 2023 года принадлежащая Украине Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан. По данным, полученным от источников в титановой отрасли, значительная часть этой продукции попала в РФ. В частности, партии титанового концентрата были проданы компаниям-посредникам из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, которые имеют в основателях граждан РФ и работают с Россией.

РБК-Украина указывает, что украинские государственные предприятия то ли сознательно, то ли по халатности продают титановую продукцию фирмам-прокладкам, которые поставляют ее дальше в Россию. В период военного времени экспорт титанового сырья в Россию должен быть исключен, поэтому государству необходимо составить список надежных международных компаний, которым продавать сырье было бы разрешено, и запретить продажу сырья фирмам однодневкам и разного рода посредникам, независимо от того, в каких странах они зарегистрированы.