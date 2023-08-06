Алиев наградил Балаева и Гусмана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении народного артиста Расима Балаева орденом «Истиглал» за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Другим распоряжением главы государства советский и российский режиссер, актер и общественный деятель, выходец из Баку Юлий Гусман награжден орденом «Шараф» за большие заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Россией.