Алиев наградил Балаева и Гусмана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении народного артиста Расима Балаева орденом «Истиглал» за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры.
Другим распоряжением главы государства советский и российский режиссер, актер и общественный деятель, выходец из Баку Юлий Гусман награжден орденом «Шараф» за большие заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Россией.
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