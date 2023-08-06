Собкор haqqin.az подошел к Алине Кабаевой
В столице Беларуси Минске проходят II Игры стран СНГ. За играми наблюдает и собкор haqqin.az Эльмир Алиев.
В зале, где проходили соревнования по художественной гимнастике, неожиданно появилась олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Появление российской знаменитости вызвало ажиотаж в зале. Собкор haqqin.az подошел к А.Кабаевой с просьбой об интервью. Однако олимпийская чемпионка заявила, что с недавних пор не дает интервью.
Отметим, что Алина Кабаева – всемирно известная российская гимнастка, заслуженный мастер спорта и общественный деятель. Победительница летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы.