«Золотой пиратский век»: российский интернет заполонили нелегальные копии турецких сериалов

Популярность турецких сериалов в России спровоцировала всплеск пиратства. В реестр интернет-ресурсов, созданный в рамках антипиратского меморандума, в январе – июне 2023-го было внесено почти 2,7 млн сайтов с нелегальными копиями турецких сериалов, сообщает издание «Ведомости».

Как сообщает источник, число сайтов с нелегальными копиями турецких сериалов в 3,2 раза превысило показатель за первое полугодие 2022-го и сразу в 27 раз – за январь – июнь 2021-го, рассказали источнику в Медиа-коммуникационном союзе.

Правообладатели сейчас активно закупают турецкий контент и заинтересованы в его защите — этим обусловлен рост числа заблокированных ссылок на пиратские ресурсы с турецкими сериалами.

По данным Mediascope, чаще всего россияне искали в интернете турецкие сериалы «Великолепный век» (100,3 млн запросов), «Постучись в мою дверь» (83,2 млн запросов), «Ветреный» (49,8 млн запросов). При этом обычно жители страны смотрят турецкие сериалы именно на пиратских ресурсах.