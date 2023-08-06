Глава гидрометеослужбы предупредил жителей Баку и Апшерона

До конца недели Апшеронский полуостров будет находиться под воздействием теплых воздушных масс, температура воздуха достигнет 37-40 градусов, ожидается слабый ветер.

Как сообщили глава Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов, высокие температуры, застойная и влажная погода могут привести к духоте, а в городских условиях погода вечером будет превышать норму.

«Подобные погодные условия неблагоприятны для населения. В такие дни необходимо чаще принимать жидкость, спасаться от солнца с помощью головных уборов и зонтиков, не находиться долго на открытом воздухе», - предостерег Махмудов.

Отметим, что в настоящее время температура воздуха в Баку и на Апшероне превышает климатическую норму на 4,6 градуса.