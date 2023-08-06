Заявление МИД Китая о переговорах по Украине

Китай направил своего специального посланника по евразийским делам и бывшего посла в России Ли Хуэя, который в мае совершил поездку по шести европейским столицам, чтобы найти точки соприкосновения для возможного политического урегулирования между Москвой и Киевом.

Международные переговоры, прошедшие на выходных в Саудовской Аравии, по поиску мирного решения украинского кризиса помогли «укрепить международный консенсус». Об этом заявил МИД Китая, сообщает Reuters.

Ли «имел обширные контакты и общение со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса... выслушивал мнения и предложения всех сторон и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса», говорится в письменном заявлении МИД Китая для Reuters. «Все стороны положительно оценили присутствие Ли Хуэя и полностью поддержали положительную роль Китая в содействии мирным переговорам», - говорится в заявлении.

Китай будет продолжать укреплять диалог на основе своего мирного предложения из 12 пунктов и «накапливать взаимное доверие», заявил МИД Китая, не вдаваясь при этом в подробности.

По мнению аналитиков, присутствие Китая свидетельствует о возможных изменениях в подходе Пекина, но не о резком повороте в его поддержке Москвы.

Как отмечает Reuters, двухдневная встреча в Джидде была частью дипломатического стремления Украины заручиться поддержкой других стран помимо своих основных западных сторонников, обратившись к странам Глобального Юга, которые не хотели принимать чью-либо сторону в войне, которая ударила по мировой экономике.