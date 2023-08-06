Российские миротворцы отказали армянам

Заместитель командующего российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, полковник Сазонов сегодня направил письменный ответ армянским активистам, которые просили разрешения организовать автомобильный марш к мосту Хакари на азербайджано-армянской границе, сообщает на своей странице в Facebook армянский активист Артур Осипян.

В письме Сазонова говорится, что «заявлением от 9 ноября не предусмотрено сопровождение автопробегов, а также обеспечение безопасности различных акций и митингов. При проезде транспорта через посты РМК осуществляет их досмотр на предмет наличия запрещенных к провозу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».