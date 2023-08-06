После беспорядков в Индии сносят мусульманские дома и магазины

Жители индийского Нуха сообщают, что за четыре дня было снесено более 300 объектов недвижимости, принадлежащей мусульманам. Штатом управляет правая «Бхаратия джаната парти» (Индийская народная партия ). Об этом сообщает «Аль-Джазира».

Один из собеседников издания, Абдул Рашид, сообщил, что полиция заперла его в автобусе, когда бульдозер разрушал его магазины.

«Я был убит горем. Моя семья и дети зависели от арендной платы, которую мы получали от магазинов. Мы сдавали магазины как индуистам, так и мусульманам», — сообщил он «Аль-Джазире» в воскресенье, добавив, что власти «не предупредили и не показали никакого приказа, а все снесли бульдозерами». «Это месть. Они разрушают отели, магазины и дома. Обжалования и слушаний нет. Теперь нам остается лишь попрошайничать», — сказал 51-летний мужчина.

«Аль-Джазира» сообщает, что дом Рашида входит в число более чем 300 мусульманских домов и предприятий, снесенных бульдозерами правым правительством Харьяны с четверга.

Напомним, что межконфессиональное насилие охватило Нух на прошлой неделе. Индуисты утверждают, что ответственность за столкновения несет мусульманская община, которая составляет почти 77 процентов из 280 000 жителей Нуха. По их словам, индуистскую процессию забросали камнями, а автомобили подожгли, что привело к столкновениям между двумя группами.

В свою очередь, мусульмане возлагают вину за насилие на ультраправые группировки. В частности, мусульман возмутили известия о планах Мону Манесара присоединиться к религиозной процессии. Монесар, который является членом группы «Баджранг Дал», разыскивается полицией в качестве подозреваемого в убийстве двух мусульман, чьи тела были сожжены в феврале. Мусульманская община усмотрела в этом прямой вызов.