Северокорейцы воруют российские технологии

Группа северокорейских хакеров тайно взламывала компьютерные сети крупного российского разработчика ракет в течение как минимум пяти месяцев в прошлом году, сообщает Reuters.

Агентство выявило, что группы кибершпионажа, связанные с правительством Северной Кореи, которых исследователи безопасности называют ScarCruft и Lazarus, тайно устанавливали скрытые цифровые входы в системы НПО машиностроения, ракетного конструкторского бюро, расположенного в Реутове, небольшом городке на окраине Москвы.

Reuters не смогло определить, были ли получены какие-либо данные во время вторжения. В течение нескольких месяцев после цифрового взлома Пхеньян объявил о нескольких изменениях в своей запрещенной программе баллистических ракет, но неясно, было ли это связано со взломом.

Эксперты говорят, что этот инцидент показывает, как изолированная страна нацеливается даже на своих союзников, таких как Россия, в попытке приобрести критически важные технологии.