Жеребьевка: «Карабах» может сыграть с «Галатасараем», «Нефтчи» – с киевским «Динамо», а «Сабах» – со «Стяуа» обновлено 16:26
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций.
«Нефтчи», если пройдет в 3-м квалификационном раунде турецкий «Бешикташ», в плей-офф сыграет с победителем пары «Арис» (Греция) – «Динамо» (Киев, Украина). Первый матч бакинцы должны будут провести на выезде.
«Сабах», если преодолеет барьер в лице сербского «Партизана», сыграет с победителем пары «Стяуа» (Румыния) – «Норшеллан» (Дания). «Сабах» также начнет в гостях.
*** 16:13
В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций.
«Карабах», если проиграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы финскому ХИК, в плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем пары 3-го раунда Лиги конференций «Фарул» (Румыния) – «Флора» (Эстония).
Первый матч «Карабах» должен провести на выезде.
*** 15:38
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.
«Карабах», который в 3-м квалификационном раунде сыграет с финским ХИК, если пройдет этого соперника, в плей-офф встретится с проигравшим в паре 3-го раунда Лиги чемпионов «Олимпия» (Словения) – «Галатасарай» (Турция).
В случае поражения от ХИК «Карабах» отправится в раунд плей-офф Лиги конференций. Жеребьевка плей-офф в этом турнире начнется сегодня чуть позже.
Матчи «Карабах» - ХИК пройдут 10 и 17 августа. Первая игра пройдет в Баку. Встречи раунда плей-офф состоятся 24 и 31 августа. Тут «Карабах» начнет на выезде.