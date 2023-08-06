В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций.

«Нефтчи», если пройдет в 3-м квалификационном раунде турецкий «Бешикташ», в плей-офф сыграет с победителем пары «Арис» (Греция) – «Динамо» (Киев, Украина). Первый матч бакинцы должны будут провести на выезде.

«Сабах», если преодолеет барьер в лице сербского «Партизана», сыграет с победителем пары «Стяуа» (Румыния) – «Норшеллан» (Дания). «Сабах» также начнет в гостях.

*** 16:13

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций.

«Карабах», если проиграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы финскому ХИК, в плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем пары 3-го раунда Лиги конференций «Фарул» (Румыния) – «Флора» (Эстония).

Первый матч «Карабах» должен провести на выезде.

*** 15:38

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.