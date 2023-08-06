Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 15:38

Над грузинским автомобильным рынком нависла грозная тень международных санкций, в результате которых отрасль экономики, ежегодно приносящая Грузии сотни миллионов долларов, может понести серьезные убытки. Согласно 11-му пакету международных санкций, отныне запрещен экспорт/реэкспорт автомобилей объемом двигателей более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов. Вероятно, это лишь первый шаг, за которым последует тотальный запрет на поставки автомобилей в Российскую Федерацию.

К тому же в настоящее время на грузинском рынке не слишком много японских, корейских и европейских автомобилей объемом двигателей меньше 1,9 литра, которые пока еще можно реэкспортировать. Машин этого класса из Соединенных Штатов, являющихся главным поставщиком автомобилей в Грузию, почти нет. Поскольку экспортировать их невыгодно! То, что творится сегодня на грузинском авторынке, одной лишь фразой «Вас же предупреждали!» не описать. Характерно, что многие рационально мыслящие люди в Грузии и говорили, и писали, что не следует увлекаться реэкспортом автомобилей в Россию, что рано или поздно все это выйдет нам боком. Но, как говорил Карл Маркс, нет в мире преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300 процентов прибыли. Внезапно открывшийся по соседству гигантский рынок, «забаненный» крупнейшими автоконцернами мира, кроме китайских, сулил если и не 300 процентов прибыли, то ненамного меньше. Соблазн был слишком сильным, и из Грузии в Россию поплыл поток параллельного автоимпорта, причем не только напрямую, но и через посредников-партнеров России по Таможенному союзу - Армению, Кыргызстан и Казахстан. В результате Армения и Кыргызстан, в которые Грузия до 2022 года практически ничего не экспортировала, неожиданно стали главными торговыми партнерами Тбилиси! Другими словами, все мы должны были поверить, что всего за один год в Грузии научились производить нечто такое, что пользуется просто-таки фантастическим спросом в Армении, Кыргызстане и Казахстане, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.

Но все и без статистических выкладок сразу поняли, что поставки автомобилей в Россию через страны Таможенного союза куда выгоднее, чем напрямую из Грузии. Поскольку прямой экспорт в РФ исчисляется достаточно скромными цифрами, а вот через соседние страны рост измеряется сотнями процентов. Умные люди не зря предупреждали, что ступать на эту почву – авантюра в чистом виде. Помимо того, что подобного рода «бизнес» является реальным скотством, поскольку помогает агрессору поддерживать в своей стране привычный образ жизни, это еще и крайне опасно с точки зрения деловых связей с цивилизованным миром, который может в одночасье закрыть Грузии доступ на мировой рынок, после чего ее «предпринимателям» придется чуть ли не задарма продавать автомобили, купленные в расчете на реэкспорт в Россию. Но, как и писал Маркс, столь очевидные истины растворяются в лучах перспективы заработать пресловутые 300 процентов. И касается это, увы, не только Грузии и стран Центральной Азии. Следует быть объективными и признать, что в любой стране мира существует прослойка деятелей, увидевших в украинской войне и международных санкциях этакую золотую антилопу, способную сыпать золотом самых предприимчивых и бессовестных дельцов. Своеобразным символом человеческой жадности, цинизма и полного отсутствия сочувствия к ближнему можно считать Шамугию, министра сельского хозяйства Грузии, высказавшего вслух то, о чем многие думают исключительно про себя.

Еще в апреле 2022 года, на третий месяц войны, правительство России заявило о готовности разрешить импорт молочной продукции из Грузии. Тогда, помню, все поначалу удивились: мол, о какой грузинской «молочке» вообще речь? И куда ее экспортировать, если мы сами прочно сидим на импорте? Ну, а потом искренне возмутились: почему это Россия считает Грузию дружественной страной? Причем в период захватнической войны с Украиной, да еще и в условиях оккупации 20 процентов наших территорий? Один лишь министр сельского хозяйства Грузии сохранял олимпийское спокойствие, и на фоне бомбежек Киева и Харькова оценил шаг российского правительства как «хороший шанс для наших фермеров». А потом долго делал удивленное лицо: «А что я такое особенное сказал?..» Лично для меня Гоча Шамугия — это символ той части мировой бизнес-элиты, которая до сих пор расценивает войну как «хороший шанс». И это далеко не только Грузия, Армения, Казахстан и Кыргызстан, но и Европа, Америка, не говоря уже о таких «столпах» параллельного импорта, как Китай, Турция и Индия. В результате в рамках ставшей классикой цитаты Маркса в Россию поплыли потоки всего, что угодно - от продовольствия до электроники для ракет. Пресловутые 300 процентов стали своего рода «индульгенцией от Маркса» для маститых менеджеров по продажам гигантских высокотехнологичных концернов США, Евросоюза и Тайваня, вдруг искренне «поверивших», что провинциальные во всех отношениях Армения и Кыргызстан стали мощными производителями высокотехнологичной продукции, которым позарез необходима продвинутая электроника для производства танков и БПЛА. Поверить в то, что современные и цивилизованные люди, стоящие у кормила мировой технологической индустрии, могут повестись на подобную клюкву – значит, перестать себя уважать!

А потому будем называть вещи своими именами: весь мир вымарался сегодня в бесчисленных схемах обхода санкций и параллельного импорта. Все прекрасно понимают что к чему, что почем и откуда уши растут. Но все молчат. Ибо деньги любят тишину и говорить тут не о чем! Но вернемся к нашим баранам. Следует признать, что западные санкции против реэкспорта автомобилей – это своего рода последнее предупреждение, «желтая карточка». Тут уже пошла серьезная «терка», поскольку не для того «Опель», «Мерседес» и «Форд» покинули российский рынок и отказались от миллиардных прибылей, чтобы они перекочевали в карманы каких-то там Гиви, Рубенов и Азаматов. Долгое время грузинское руководство не без гордости заявляло, что в обходе санкций против России не участвует, и это, похоже, было близко к правде. Поскольку ни ЕС, ни Госдепартамент США, ни какие-либо влиятельные международные организации за полтора года войны в Украине ни разу не упоминали Грузию как страну, обходящую санкции. Возможно, через Грузию в Россию идет из Армении «запрещенка», но это транзит, контролировать который грузинская сторона не имеет права. Соответственно, и претензий в адрес грузинского руководства ни у кого не было. Высшей похвалой для правящей в стране партии «Грузинская мечта» стало журналистское расследование сайта «Верстка», которое пришло к выводу, что «…Грузия считается ненадежным маршрутом для транспортировки санкционных товаров». Мол, именно поэтому чипы и разного рода электроника идут в Россию обходным путем через Иран и Каспий. Теперь же, как и предупреждали умные люди, реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию если не умер, то драматично сократился, оставив без спроса сотни автомобилей, «загорающих» на авторынке в Рустави. Означает ли это, что Грузия окончательно выбралась из зоны риска? Увы, риски сохраняются, причем весьма серьезные. 11-й пакет санкций касается всех, но на данном этапе об их выполнении отрапортовала только грузинская сторона. Что, кстати, уже подтвердила Россия, заявившая, что транзит автомобилей на ее территорию через погранпереход «Верхний Ларс» приостановлен. Но вот армяне, киргизы и казахи пока как-то загадочно молчат, будто это их не касается, хотя касается точно так же, как и всех остальных. Что будет дальше, предположить сложно. Наиболее реалистичный вариант - правительство России допустит бессрочное передвижение автомобилей с номерами стран-членов Таможенного союза. Прямой экспорт из Грузии в Россию это не восстановит, зато машины, купленные на Руставском рынке, очень даже пригодятся дилерам Астаны, Еревана и Бишкека. А потом на дорогах России появятся сотни, если не тысячи автомобилей с армянскими, казахскими и киргизскими номерными знаками, но это уже сугубо внутреннее дело стран Таможенного союза.