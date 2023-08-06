Стало известно, почему Германия не дает Украине Taurus

Немецкое правительство отказывается поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за опасений, что Киев может использовать их для ударов по российской территории, а также из-за того, что у Бундесвера есть только 150 ракет, готовых к развертыванию. Об этом сообщает Bild.

Однако, как удалось выяснить немецкому изданию, благодаря недавней модернизации сейчас боеспособны не 150, а более 300 ракет.

Как заявил BILD оборонный эксперт либеральной партии СвДП Маркус Фабер, первый аргумент против поставок также не выдерживает критики. Во-первых, международное право позволяет Киеву атаковать военные цели на территории РФ. Кроме того, немецкие оружейники могут запрограммировать GPS-системы Taurus так, чтобы их нельзя было направить на Россию.

Дискуссия о передаче Киеву германских дальнобойных крылатых ракет Taurus идет уже несколько месяцев.