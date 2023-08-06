В России обиделись на турецкие курорты

Российским властям следует ограничить массовый детский отдых за границей. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин, комментируя ситуацию в Турции, где 90 российских детей выселили из лагеря из-за невыплаты туроператором стоимости их проживания в отеле.

«Нужно хорошенько задуматься, стоит ли организовывать массовый детский отдых за границей при таком великолепном выборе возможностей в родной стране и, кстати говоря, при такой серьезной законодательной защите — именно детского отдыха и интересов детей.

Второй, более широкий вывод, что хватит — ни из каких-то патриотических, политических соображений, а чисто из соображений целесообразности — хватит ездить по Турциям, по Египтам, по прочим странам: увозить деньги из страны, когда прекрасно можно отдохнуть на любой вкус в Российской Федерации», — сказал Башкин.