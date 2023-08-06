У Зеленского исключили компромиссы с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере заявил, что никакого компромисса о немедленном прекращении огня для сохранения за Россией оккупированных украинских территорий не будет.

По его словам, единственной "базой" в рамках формата переговоров с РФ о конце войны является "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.

"Никаких компромиссных позиций вроде "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод российских войск за границы 1991 года", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП призвал не полагаться на иллюзии: "Не надо иллюзий: любой "Минск-3" лишь продолжит войну в будущем. Именно "отказ от иллюзий" происходит сегодня во многих странах, которые еще вчера неправильно оценивали Россию и ее намерение "убить" международное право..." - подчеркнул Подоляк.