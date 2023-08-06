Путин поручил увеличить производство беспилотников

«Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», — сказал он на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Путин отметил высокую эффективность этих беспилотников. «Удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты», — заметил он.

«Куб» и «Ланцет» — малоразмерные «дроны-камикадзе». Такие беспилотники также называют «барражирующими боеприпасами». По сути, это снаряд, который совершает продолжительный управляемый полет над полем боя и взрывается, достигнув цели.