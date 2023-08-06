В Турции таинственно взорвался зерновой элеватор Видео; обновлено 17:09
Губернатор Коджаэли Седдар Явуз сообщил, что в результате взрыва в зерновом элеваторе в порту Дериндже 10 человек получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, передает Hürriyet.
Явуз сказал: «Взрыв произошел во время перегрузки пшеницы с корабля в зернохранилище. Под обломками никого нет».
*** 16:46
В порту Дериндже турецкого города Коджаэли произошел взрыв, сообщают турецкие СМИ.
По сообщениям газеты Hürriyet, в результате взрыва пострадали 5 человек.
«Стало известно, что взрыв произошел на одном из зерновых элеваторов. Предположительно, взрыв случился, когда корабль загружал пшеницу», - сообщает корреспондент CNN TÜRK с места событий.
В район направлено большое количество спасателей и пожарных машин.