Губернатор Коджаэли Седдар Явуз сообщил, что в результате взрыва в зерновом элеваторе в порту Дериндже 10 человек получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, передает Hürriyet.

Явуз сказал: «Взрыв произошел во время перегрузки пшеницы с корабля в зернохранилище. Под обломками никого нет».