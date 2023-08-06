Россию обвинили в использовании химоружия
Российские войска вчера, 6 августа, с помощью химических боеприпасов обстреляли район села Новоданиловка в Запорожской области. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщают украинские СМИ.
Тарнавский сообщил, что россияне совершили два артиллерийских обстрела из ракетных систем залпового огня боеприпасами, содержащими химическое вещество. По словам командующего, предположительно, был использован хлорпикрин.
Тарнавский заявил, что в результате этого обстрела люди не пострадали.
Хлорпикрин – пестицид ограниченного использования, однако применялся как химическое оружие еще во время Первой мировой войны. Препарат вреден для человека, может всасываться системно при вдыхании и глотании. В высоких концентрациях сильно раздражает легкие, глаза и кожу. Конвенция о химическом оружии запретила военное применение хлорпикрина, однако РФ уже неоднократно использовала его при вторжении в Украину.