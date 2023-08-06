Белорусские танки и беспилотники у границ НАТО

7 августа Беларусь начала командно-штабные учения 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады на границе Польши и Литвы в Гродненской области, сообщили в Минобороны этой страны.

Во время маневров белорусские военные должны отработать вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий, уточнили в оборонном ведомстве.

Во время подготовки к учениям военные Беларуси использовали беспилотники, а также проверяли взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск.