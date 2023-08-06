Эрдоган собрал министров: в повестке встречи Украина и Южный Кавказ

Под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана проводится заседание Кабинета министров Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ.

На заседании планируется обсудить процессы внутренней и внешней политики. Одной из тем, которая будет обсуждаться на заседании, станет визит президента России Владимира Путина в Турцию.

В повестку встречи также войдут события на Южном Кавказе, война в Украине и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.