Зеленский: Контрнаступление идет тяжелее, чем все ожидали

«Контрнаступление сложное. Прогресс, пожалуй, медленнее, чем некоторые хотят или себе представляют. Все это второстепенные вещи. Потому что на одних участках фронта есть мины, а на других есть другие осложнения... Об этом можно говорить долго. О направлениях, о том, что правильно, а что нет», - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что «контрнаступление - это наступление армии, а не уход». «Очень тяжело так долго бороться. Абсолютно понятно. Это очень тяжело, когда тебе не хватает оружия. Все это очень тяжело. Потому что это война», - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что украинским военным тяжело, однако россиянам еще труднее. «В наших глазах усталость, но в их (россиян - ред.) глазах есть страх, и это две разные вещи. Придется терпеть. Что я могу сказать? Мы должны быть терпеливы, если хотим победить. И мы этого хотим», - отметил глава украинского государства.

По его словам, Россия, в отличие от Украины, может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Для этого россияне должны покинуть территорию Украины.

«Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было нашей целью. Мы освобождаем только собственные территории. Им есть куда вернуться, а нам - нет. Им есть куда идти, а нам - нет. Потому что это наша единственная земля», - подчеркнул Зеленский.